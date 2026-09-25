Бритва Xiaomi за $15 с тремя лезвиями, защитой IPX7 и автономностью 60 дней поступила в продажу в Китае

Xiaomi выпустила электробритву Mijia Electric Shaver S101 Cloud Pattern Blade Edition с тремя плавающими лезвиями. Новинка уже продаётся в Китае за 105 юаней.

Главной особенностью стала двойная сетка, изготовленная методом высокоточного литья MIM. По сравнению с конструкцией с прямыми канавками её площадь захвата увеличена примерно на 43%, что должно облегчать срезание волос у корней и уменьшать количество пропущенных волосков.

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Три независимых плавающих блока адаптируются к контурам лица и обеспечивают бритьё в шести направлениях. Для поддержания стабильной работы предусмотрена система автоматического регулирования скорости двигателя в зависимости от нагрузки. Даже при снижении заряда аккумулятора бритва должна сохранять высокую мощность. Полная зарядка занимает около 1,5 часа, после чего при ежедневном использовании по одной минуте устройство способно работать до 60 дней.

Mijia S101 получила аккумулятор с зарядкой через универсальный USB-C, поэтому для пополнения энергии можно использовать адаптер смартфона, внешний аккумулятор или автомобильную зарядку. Корпус защищён по стандарту IPX7, допускает сухое и влажное бритьё, включая использование в душе, а саму бритву можно промывать водой. Также предусмотрены дорожный замок и индикатор заряда.