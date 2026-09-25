Новейший Oppo Find X10 Pro Max сравнили с Samsung Galaxy Z Fold8: ColorOS 17 против One UI 9.0

Известный инсайдер Ice Universe сравнил анимации One UI 9.0 на Samsung Galaxy Z Fold8 и ColorOS 17 в новейшем Oppo Find X10 Pro Max.

Особенно заметна разница при открытии альбомов в галерее: оболочка Oppo разворачивает интерфейс непосредственно из точки касания, а затем так же плавно сворачивает его обратно. В One UI 9.0 аналогичный переход выглядит значительно резче и лишён анимации.

Ранее Ice Universe уже демонстрировал другие особенности ColorOS 17, включая динамические световые эффекты, направляющие внимание пользователя и небольшие интерактивные отклики на действия. По его мнению, именно такие детали формируют ощущение цельного и «живого» интерфейса.

Samsung в этом направлении заметно уступает Oppo: One UI 9.0 выглядит менее проработанной на уровне микровзаимодействий, тогда как ColorOS 17 активнее использует плавные переходы и привязку анимаций к действиям пользователя.

Видео Ice Universe