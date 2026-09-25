Новейший Oppo Find X10 Pro Max сравнили с Samsung Galaxy Z Fold8: ColorOS 17 против One UI 9.0
Особенно заметна разница при открытии альбомов в галерее
Известный инсайдер Ice Universe сравнил анимации One UI 9.0 на Samsung Galaxy Z Fold8 и ColorOS 17 в новейшем Oppo Find X10 Pro Max.
Особенно заметна разница при открытии альбомов в галерее: оболочка Oppo разворачивает интерфейс непосредственно из точки касания, а затем так же плавно сворачивает его обратно. В One UI 9.0 аналогичный переход выглядит значительно резче и лишён анимации.
Ранее Ice Universe уже демонстрировал другие особенности ColorOS 17, включая динамические световые эффекты, направляющие внимание пользователя и небольшие интерактивные отклики на действия. По его мнению, именно такие детали формируют ощущение цельного и «живого» интерфейса.
Samsung в этом направлении заметно уступает Oppo: One UI 9.0 выглядит менее проработанной на уровне микровзаимодействий, тогда как ColorOS 17 активнее использует плавные переходы и привязку анимаций к действиям пользователя.
Я говорю это совершенно серьёзно: команда разработчиков программного обеспечения Samsung должна коллективно уйти в отставку. Они на голову ниже Oppo. Просто посмотрите это видео, и вы всё поймёте. Samsung даже не удосужилась добавить нормальную анимацию в Галерею. Открытие и закрытие альбома практически не сопровождается никакой плавностью перехода. Ощущение, будто пользуешься телефоном с базовыми функциями двадцатилетней давности. Между тем, анимация OPPO логична и элегантна: контент открывается именно с того места, где вы нажали, и плавно возвращается в то же место при закрытии. Разница огромна. Samsung, пожалуйста, просто коллективно уйдите в отставку.
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