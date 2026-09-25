Samsung впервые за много лет увеличит ёмкость АКБ флагмана: Samsung Galaxy S27 Ultra получит аккумулятор на 5700 мА•ч и зарядку 60 Вт

Регуляторные документы указывают на увеличение ёмкости батарей сразу у двух будущих флагманов Samsung

В сети появились данные о характеристиках аккумуляторов будущих смартфонов Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Согласно информации из новых регуляторных документов, старшая модель должна получить батарею ёмкостью 5700 мА•ч и поддержку проводной зарядки мощностью 60 Вт. Если эти сведения подтвердятся, Samsung впервые за несколько лет заметно увеличит ёмкость аккумулятора флагманского смартфона.

Для Galaxy S27 Pro якобы предусмотрена батарея на 5200 мА•ч, также с поддержкой 60-ваттной зарядки.

Источник изображения: tarunvats33 // Android Headlines

Для сравнения, Samsung традиционно использует аккумуляторы на 5000 мА•ч в своих топовых моделях серии Ultra, поэтому переход на 5700 мА•ч станет заметным изменением.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S27 Pro и Ultra перейдут на LPDDR6 и UFS 5.1, но только Ultra получит 16 ГБ ОЗУ.