Мини-ПК на Intel 18A с NPU на 15 TOPS, USB4 на 40 Гбит/с, два слота M.2 и поддержка трёх мониторов. Представлен Ninkear MBOX18

Ninkear представила мини-ПК MBOX18 на базе процессора Intel Core 3 304, выполненного по технологии Intel 18A.

Чип использует пятиядерную архитектуру с пятью потоками, работает на частоте до 4,3 ГГц, имеет 6 МБ кэш-памяти и рассчитан на энергопотребление 15 Вт. Встроенная графика Intel с одним Xe-ядром работает на частоте до 2,3 ГГц.

Для локальных ИИ-функций предусмотрен NPU Intel AI Boost производительностью до 15 TOPS. Он используется для ускорения таких возможностей видеосвязи, как размытие фона, автоматическое кадрирование, коррекция взгляда и шумоподавление.

Сам компьютер заключён в металлический корпус объёмом всего 0,36 л с габаритами 116 × 107 × 36 мм и массой 478 г. В комплект входит крепление VESA, позволяющее разместить устройство за совместимым монитором.

Источник изображения: gizmochina // Ninkear

MBOX18 поддерживает подключение трёх дисплеев через два HDMI и USB4 — вплоть до 4K при 120 Гц или 8K при 60 Гц. Порт USB4 обеспечивает скорость до 40 Гбит/с, также предусмотрены три USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Базовая конфигурация включает 12 ГБ LPDDR5x и SSD M.2 на 512 ГБ. Накопитель можно расширить до 2 ТБ, доступны два слота M.2 2280 PCIe 3.0/4.0, тогда как оперативная память распаяна и апгрейду не подлежит.