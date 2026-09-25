Китайские Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max оказались интереснее: глобальные версии получат урезанные аккумуляторы

За пределами Китая флагманские смартфоны Xiaomi будут оснащаться батареями на 6000 и 7050 мА•ч вместо 7000 и 8500 мА•ч соответственно

Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, представленные в Китае 23 сентября, получили аккумуляторы ёмкостью 7000 и 8500 мА•ч соответственно.

Однако международные версии смартфонов будут комплектоваться менее ёмкими батареями. Такие данные обнаружил инсайдер Kacper Skrzypek в коде HyperOS. Для глобального Xiaomi 18 Pro указана батарея на 6000 мА•ч, а для 18 Pro Max — на 7050 мА•ч.

Таким образом, международная версия Xiaomi 18 Pro потеряет 1000 мА•ч, или около 14% ёмкости относительно китайской модели. У Pro Max разница ещё заметнее — 1450 мА•ч, что соответствует примерно 17%. Мощность проводной зарядки, по предварительным данным, останется на уровне 90 и 100 Вт.

Причины уменьшения ёмкости Xiaomi официально не раскрыла. Одним из возможных факторов называют требования к транспортировке литий-ионных аккумуляторов на международных рынках, из-за которых производителям приходится использовать другие схемы батарей.

Аналогичная ситуация наблюдалась у серии Xiaomi 17: глобальная версия получила 6330 мА•ч против 7000 мА•ч в Китае, а Xiaomi 17 Ultra — 6000 мА•ч вместо 6800 мА•ч.