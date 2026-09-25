Аккумулятор на 8000 мА•ч, который прослужит не менее 6 лет, IP69K, 1 млн в AnTuTu и экран 144 Гц. Новый смартфон Oppo выходит 29 сентября

Oppo объявила дату презентации смартфона K14 Plus в Индии — новинку покажут 29 сентября.

Производитель делает ставку на автономность и производительность: смартфон получит 8000 мА•ч и поддержку 45-ваттной зарядки. Oppo также заявляет о шестилетнем сроке службы аккумулятора.

За производительность отвечает платформа MediaTek Dimensity 7360 Max в сочетании с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. По заявлению компании, в AnTuTu устройство способно набрать более 1 млн баллов. Для отвода тепла используется испарительная камера площадью 5000 мм², которая должна предотвращать заметное снижение производительности при длительных нагрузках.

K14 Plus оснастят 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 3600 нит. Смартфон будет работать под управлением ColorOS 16.

Основная камера получит разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и поддержку записи видео 4K, а фронтальная — 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX480. Также заявлены подэкранный сканер отпечатков пальцев и защита корпуса по стандарту IP69K.