Аккумулятор на 10 000 мА•ч, быстрая зарядка, камера 50 Мп и AMOLED-дисплей 120 Гц. Характеристики Vivo S2 FE слили до анонса

Vivo S2 FE ранее появился в базе индийского регулятора BIS и бенчмарке Geekbench, а теперь в сети опубликовали предполагаемые характеристики устройства и его фотографии.

Согласно утечке, смартфон получит аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч с поддержкой 44-ваттной зарядки. Для сравнения, представленный в Индии Vivo S2 оснащён батареей на 7050 мА•ч при той же мощности зарядки.

Аппарат оснастят 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Также заявлены основная камера на 50 Мп, фронтальный модуль на 32 Мп и сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран. За производительность, по данным источника, будет отвечать платформа MediaTek Dimensity 7300e. Это согласуется с результатами Geekbench, где указаны частоты, соответствующие этому чипу.

Предполагается, что новинка может оказаться переименованной версией Vivo V80 Lite 5G, который уже вышел в Малайзии с аккумулятором 10 000 мА•ч, Dimensity 7300e и 44-ваттной зарядкой.

По предварительным данным, цена S2 FE составит менее 40 000 индийских рупий (около 416 долларов), а дебют может состояться одновременно с Vivo V80 6 октября.