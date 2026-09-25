Кофеварка полного цикла Xiaomi с помолом, взвешиванием, экстракцией и сотней рецептов поступила в продажу в Китае

Xiaomi начала продавать новейшую кофеварку полного цикла Mijia Smart Semi-Automatic Espresso Machine Pro в Китае.

Устройство объединяет кофемолку, кофейный модуль и систему вспенивания молока, но при этом сохраняет ручной формат приготовления эспрессо. Рекомендованная цена составляет 4999 юаней, а на старте предзаказа устройство предлагают за 4439 юаней.

Главной особенностью модели стала система анализа давления при экстракции. Она в реальном времени отслеживает параметры приготовления и после каждого шота формирует график, определяя степень экстракции кофе. На основе полученных данных кофемашина предлагает скорректировать помол или усилие темперовки. За стабильность температуры отвечают пять NTC-датчиков и алгоритм PID, а импортная помпа ULKA развивает давление до 19 бар.

Встроенная кофемолка оснащена коническими жерновами из стали 420 и системой взвешивания с точностью 0,1 г. Предусмотрена защита от статического электричества, автоматический капучинатор поддерживает пять типов молока, включая растительные, а отдельный контур предназначен для холодных напитков.

Управлять устройством можно через цветной поворотный TFT-дисплей или приложение Mijia, где доступны девять параметров приготовления и более 100 рецептов. В комплект входит профессиональный 58-миллиметровый портафильтр и отдельный кран горячей воды.