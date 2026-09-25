«Большая четверка» операторов с 15 октября собирается блокировать немаркированные звонки крупных банков

«Большая четверка» предупредила Минцифры о возможной блокировке вызовов банков, которые не заключили соглашения о маркировке телефонных звонков

Минцифры обратилось к Центробанку с просьбой проконтролировать выполнение банками требований по обязательной маркировке массовых вызовов, о чем сообщает «Коммерсантъ».

Глава ведомства Максут Шадаев попросил Эльвиру Набиуллину повлиять на кредитные организации, которые пока не заключили соответствующие договоры с операторами связи.

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Поводом стало коллективное обращение «большой четверки» — «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и «Т2 Мобайл». Операторы предупредили, что с 15 октября могут начать блокировать звонки крупнейших банков, если те не оформят соглашения о маркировке. В перечень вошли Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк и Т-Банк.

По данным операторов, договоры на маркировку уже заключили более 90% компаний банковского сектора и почти все остальные организации. При этом крупнейшие банки, как утверждается, либо не спешат подписывать соглашения, либо не выполняют условия уже заключённых договоров. Операторы считают, что это снижает эффективность системы маркировки и вызывает недовольство абонентов.