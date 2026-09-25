Аккумулятор на 8000 мА•ч, 1500 циклов, ИК-передатчик и защита IP69 за $300. Представлен защищённый смартфон Vivo Y600i

Vivo представила смартфон Y600i, главным преимуществом которого стал аккумулятор ёмкостью 8000 мА•ч.

Батарея поддерживает 44-ваттную проводную зарядку и обратную зарядку, а после 1500 циклов, согласно лабораторным тестам компании, должна сохранять не менее 80% исходной ёмкости. Заявленное время воспроизведения коротких видео достигает 25 часов, а непрерывной навигации — 16 часов.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Смартфон оснащён 6,87-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1592 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость в режиме HBM достигает 1300 кд/м², предусмотрено DC-затемнение и сертификация TÜV Rheinland по снижению уровня синего света. Аппарат построен на Snapdragon 4 Gen 2, получил 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2 с возможностью расширения накопителя картой до 2 ТБ.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1.8, фронтальная — 8 Мп. Также заявлены боковой сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 5.1, две SIM-карты с поддержкой 5G, USB Type-C и ИК-передатчик. Корпус соответствует стандартам IP68 и IP69, а также прошёл сертификацию SGS с рейтингом пять звёзд за устойчивость к падениям.

Источник изображения: gizmochina // Vivo

Vivo Y600i поступит в продажу в Китае 30 сентября по цене 1999 юаней (около 300 долларов) в версии 6/256 ГБ.