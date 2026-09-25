Tesla представила Megamanifold. Новая система одновременно управляет климатом кабины и температурой силовой установки Semi

Tesla представила Megamanifold — новую систему терморегулирования для электрического грузовика Semi.

Она объединяет функции климатической установки и охлаждения либо нагрева силовой установки, а избыточное тепло от компонентов электромобиля может повторно использоваться для обогрева кабины. Такой подход позволяет снизить потребление энергии в холодную погоду.

В основе разработки лежит концепция Super Manifold с клапаном Octovalve, которую Tesla впервые применила в Model Y в 2020 году. Система объединила элементы контуров хладагента и охлаждающей жидкости в компактном модуле. По оценке компании, такое решение позволяло повысить эффективность работы автомобиля в холодных условиях и увеличить запас хода.

Megamanifold адаптирована под особенности тяжелого электрического транспорта и дальних перевозок. Использование тепла силовой установки позволило отказаться от энергоёмких нагревателей.