Более 200 МВт мощности: для грузовиков Tesla с аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron, создаётся большая сеть Megacharger

Компания планирует развернуть сеть мощных зарядных комплексов по основным транспортным маршрутам США до конца 2026 года

Tesla намерена до конца 2026 года развернуть более 30 станций Megacharger, предназначенных прежде всего для электрических грузовиков Tesla Semi.

По данным инсайдера Сойера Мерритта, суммарная мощность зарядных постов на этих объектах превысит 200 МВт. Помимо публичной сети, компания также продолжит устанавливать частные зарядные станции для коммерческого транспорта.

Опубликованная карта Tesla показывает расширяющуюся инфраструктуру Megacharger, обозначенную красными значками, и частных зарядных объектов, отмеченных серым цветом. Сеть охватывает основные грузовые маршруты США, при этом наиболее заметная концентрация станций наблюдается в Калифорнии, Техасе и штатах Среднего Запада.

Развитие такой инфраструктуры должно обеспечить Tesla Semi возможность регулярных дальних перевозок без существенных ограничений по доступности зарядки.

На этой неделе альянс ZET SCALE выбрал Tesla основным поставщиком электрических тягачей класса 8. Поставки будут распределены между 10 крупнейшими грузовыми узлами страны.

Ранее сообщалось, что серийный Semi оказался на 3% эффективнее прототипа, а его аэродинамика превосходит даже Bugatti Chiron. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) у Tesla Semi изначально заявлялся как 0,36. У Bugatti Chiron — 0,38.