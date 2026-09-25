Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска с энергопотреблением свыше 1 ГВт: SpaceX подключит ещё 660 тысяч GPU Nvidia GB300

SpaceX на следующей неделе начнет вводить в эксплуатацию около 220 000 ускорителей Nvidia GB300.

Об этом сообщил инвестор и блогер Сойер Мерритт, сославшись на информацию о подготовке нового вычислительного объекта компании. Стоимость первой партии оценивается более чем в $15 млрд.

По его данным, еще примерно на $15 млрд ускорителей SpaceX может начать вводить в эксплуатацию в ноябре, а аналогичный объем — потенциально в декабре. Таким образом, только за четвертый квартал компания теоретически получит до 660 000 Nvidia GB300, а совокупная стоимость задействованных GPU может превысить $40 млрд.

В публикации также упоминается новый GPU-объект SpaceX, получивший название Minihard. По утверждению Мерритта, именно там планируется разместить первую партию из 220 000 ускорителей. При этом оборудование будет установлено значительно плотнее, чем в двух других зданиях аналогичного назначения, что позволит уменьшить общую площадь комплекса.

Илон Маск уточнил конфигурацию двух вычислительных комплексов Colossus. По его словам, в Colossus 1 установлены 150 000 Nvidia H100, 50 000 H200 и 30 000 GB200. Второй комплекс значительно масштабнее по количеству ускорителей нового поколения: в его составе предусмотрено 110 000 GB200 и 440 000 GB300.