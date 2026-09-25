Космический корабль Crew Dragon прибыл на стартовую площадку перед запуском Crew-13 к МКС

SpaceX показала капсулу, которая должна доставить на орбиту экипаж из четырех астронавтов

SpaceX опубликовала фотографии транспортировки корабля Crew Dragon к стартовой площадке №40 на мысе Канаверал. Прибытие капсулы стало одним из ключевых этапов подготовки к миссии Crew-13, в рамках которой экипаж отправится на Международную космическую станцию.

Запуск предварительно намечен на 1 октября 2026 года. На борту Crew Dragon должны отправиться Джессика Уоткинс, Люк Делани, Джошуа Кутрик и Сергей Тетерятников. Для полета будет использован корабль, ранее задействованный в миссии Crew-4.

На опубликованных кадрах капсула показана на транспортировочной платформе на фоне прибрежных территорий и стартовых сооружений. На других фотографиях корабль находится внутри комплекса. Перед стартом предстоит завершить подготовку аппарата и наземной инфраструктуры.

Напомним, запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на 1 октября.