Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне в безлюдной местности. Starlink Mobile запустили в Уганде
Это вторая страна Африки с новой услугой
Starlink Mobile начал работу в Уганде совместно с оператором Airtel Uganda. Спутниковая услуга обеспечивает связь в сельских и удалённых районах страны, где обычный сигнал мобильной сети недоступен. По данным Starlink, потенциально подключиться к сервису смогут миллионы жителей.
Услуга рассчитана на использование совместимых Android-смартфонов и позволяет оставаться на связи через приложения и обмениваться сообщениями вне зоны действия наземных сетей. Подключение Starlink Mobile в Уганде осуществляется через приложение MyAirtel.
Уганда стала второй страной Африки, где запущен Starlink Mobile. Первой была Демократическая Республика Конго. Airtel Uganda объявила для новых пользователей бесплатный 30-дневный период до 23 октября, при этом действуют дополнительные условия оператора.
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