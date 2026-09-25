Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне в безлюдной местности. Starlink Mobile запустили в Уганде

Starlink Mobile начал работу в Уганде совместно с оператором Airtel Uganda. Спутниковая услуга обеспечивает связь в сельских и удалённых районах страны, где обычный сигнал мобильной сети недоступен. По данным Starlink, потенциально подключиться к сервису смогут миллионы жителей.

Услуга рассчитана на использование совместимых Android-смартфонов и позволяет оставаться на связи через приложения и обмениваться сообщениями вне зоны действия наземных сетей. Подключение Starlink Mobile в Уганде осуществляется через приложение MyAirtel.

Уганда стала второй страной Африки, где запущен Starlink Mobile. Первой была Демократическая Республика Конго. Airtel Uganda объявила для новых пользователей бесплатный 30-дневный период до 23 октября, при этом действуют дополнительные условия оператора.