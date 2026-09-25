Луна в октябре девять раз закроет собой планеты и звезды

Покрытия Плеяд и Цереры можно будет увидеть из отдельных регионов России

В октябре Луна девять раз пройдет перед планетами, звездами и звездными скоплениями, временно закрывая их от наблюдателей с Земли. По данным Московского планетария, некоторые из этих астрономических событий будут доступны для наблюдения на территории России.

28 октября около 03:00 мск жители северных регионов страны смогут увидеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды. Еще одно редкое событие ожидается 31 октября около полуночи: на Дальнем Востоке спутник Земли закроет карликовую планету Цереру. Остальные покрытия будут наблюдаться преимущественно за пределами России.

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В частности, 2 октября Луна закроет звезду Эльнат, 5 октября — Марс, а 6 октября — Юпитер. 7 октября произойдет покрытие Регула, 15 октября — Антареса, а 17 октября — звезды Нунки. Завершит серию 29 октября повторное покрытие Эльната, которое смогут наблюдать жители восточной Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Новой Каледонии.