Первый полёт для российского космонавта Кивиряна. Миссия Crew-14 отправится к МКС не раньше весны 2027 года

Российский космонавт Арутюн Кивирян войдёт в состав экипажа миссии Crew-14, которая отправится к Международной космической станции не ранее весны 2027 года. Согласно информации NASA, экспедиция рассчитана на длительную работу на орбите и будет посвящена проведению научных исследований.

Помимо Кивиряна, в Crew-14 войдут астронавты NASA Кайла Баррон и Крис Берч, а также представитель японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Макото Сува. Таким образом, экипаж объединит специалистов сразу трёх космических агентств, участвующих в программе полётов к МКС.

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Для Кивиряна и Сувы предстоящая экспедиция станет первым полётом на Международную космическую станцию. NASA сообщило о составе экипажа 23 сентября, при этом конкретная дата старта пока не определена: ведомство указывает лишь срок «не ранее весны 2027 года».

Напомним, запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции запланирован на 1 октября. В состав экипажа войдет космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников.