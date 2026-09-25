Starship ускоряется: следующие запуски назначены на 19 и 30 октября

Согласно текущему графику, 15-й испытательный полёт Starship намечен на 19 октября. Если сроки сохранятся, уже через 11 дней компания рассчитывает провести ещё один запуск — 16-й полёт, который должен стартовать с LC-39A. LC-39A (Launch Complex 39A) — это легендарная историческая стартовая площадка, расположенная в Космическом центре Кеннеди во Флориде, США.

14-й запуск Starship никто не переносил — его по-прежнему ожидают 28 сентября. Перед ним компания провела WDR (Wet Dress Rehearsal) — «мокрую» репетицию запуска. В ходе такой процедуры корабль и стартовую систему заправляют компонентами топлива и отрабатывают основные операции предстартовой последовательности без фактического запуска.

Одновременно на стартовой площадке проверили WDS (Water Deluge System) — систему водяного орошения стартового комплекса. Она предназначена для подачи большого объёма воды в момент запуска, чтобы поглощать акустическую энергию и снижать воздействие вибраций и тепловой нагрузки на стартовое сооружение.

Перед Flight 14 систему впервые испытали на полной мощности.