SpaceX заливает новейшую стартовую площадку Starship водой: систему WDS впервые проверили на максимальной мощности

SpaceX завершила генеральную репетицию перед 14-м испытательным полётом Starship. На стартовой площадке LC-39A впервые провели полноценное испытание системы WDS, задействовав её на максимальной мощности.

Аббревиатура WDS в контексте системы SpaceX Starship расшифровывается как Water Deluge System — мощная водяная система подавления, установленная под стартовым столом для защиты площадки от колоссальных тепловых и акустических нагрузок при запуске.

Также была проведена Launch rehearsal (репетиция запуска) — это генеральная репетиция предстартового отсчета и всех процедур перед реальным запуском ракеты, космического корабля или программного продукта.

Компания опубликовала официальные кадры испытаний, на которых показана работа оборудования во время репетиции. Подобные проверки позволяют оценить взаимодействие ключевых систем стартового комплекса и убедиться в их готовности к нагрузкам, возникающим непосредственно перед запуском и в момент старта.

При этом компания продолжает подготовку самого корабля и стартовой инфраструктуры к очередному испытательному полёту.

Запуск ожидается в понедельник, 28 сентября.