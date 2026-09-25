SpaceX заливает новейшую стартовую площадку Starship водой: систему WDS впервые проверили на максимальной мощности

Опубликованы официальные фото

Наука и космосSpaceX

SpaceX завершила генеральную репетицию перед 14-м испытательным полётом Starship. На стартовой площадке LC-39A впервые провели полноценное испытание системы WDS, задействовав её на максимальной мощности.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX

Аббревиатура WDS в контексте системы SpaceX Starship расшифровывается как Water Deluge System — мощная водяная система подавления, установленная под стартовым столом для защиты площадки от колоссальных тепловых и акустических нагрузок при запуске. 

Также была проведена Launch rehearsal (репетиция запуска) — это генеральная репетиция предстартового отсчета и всех процедур перед реальным запуском ракеты, космического корабля или программного продукта.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX

Компания опубликовала официальные кадры испытаний, на которых показана работа оборудования во время репетиции. Подобные проверки позволяют оценить взаимодействие ключевых систем стартового комплекса и убедиться в их готовности к нагрузкам, возникающим непосредственно перед запуском и в момент старта.

Фото 1
Источник изображения: SpaceX

При этом компания продолжает подготовку самого корабля и стартовой инфраструктуры к очередному испытательному полёту.

Запуск ожидается в понедельник, 28 сентября.

Google отправляет ИИ-спутник в космос 1 октября: TPU-чипы работают 15 минут, затем уходят на охлаждение

Комментарии

правилами