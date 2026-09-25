Google отправляет ИИ-спутник в космос 1 октября: TPU-чипы работают 15 минут, затем уходят на охлаждение

Аппарат с тензорными процессорами стартует на Falcon 9 в рамках первого шага к орбитальным дата-центрам

Google готовит первый экспериментальный запуск спутника с TPU. Аппарат стартует 1 октября на ракете Falcon 9 компании SpaceX и выйдет на низкую околоземную орбиту, где будет питаться от солнечных батарей.

Это дебютная миссия в рамках Project Suncatcher — инициативы, нацеленной на создание орбитальной группировки спутников, способных поддерживать работу ИИ-моделей и выполнять задачи прямо в космосе.

Наземные тесты показали, что чипы выдерживают высокие перегрузки и радиацию, однако главный вопрос — тепловой режим. На станции процессоры смогут работать лишь около 15 минут, после чего потребуется отключение для охлаждения. На орбите Google испытает пассивную систему из тепловых трубок и радиаторов, призванную отводить тепло в условиях вакуума, где нет конвекции и рассчитывать приходится только на излучение.

«Некоторые вещи можно проверить только в космосе», — признают в компании. Старший директор по продукту Project Suncatcher Трэвис Билс добавил, что освоение космоса как площадки для масштабируемых ИИ-вычислений потребует методичной инженерии: «Первый запуск нужен, чтобы увидеть, что работает, найти точки отказа и применить эти выводы к будущим миссиям».

В следующем году Google планирует вывести на орбиту ещё два спутника. Идея орбитальных дата-центров, питающихся солнечной энергией и не занимающих землю, ранее обсуждалась Илоном Маском, Джеффом Безосом и бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, но до практического тестирования чипов в космосе дело дошло впервые.