Первый микроблазар Млечного Пути нашли спустя 30 лет поисков: его джет направлен прямо на Землю

Астрономы более 30 лет искали в нашей галактике микроблазар — «уменьшенную версию блазаров», сверхъярких ядер далёких галактик с джетом, направленным на наблюдателя. Кандидат всё это время находился прямо перед глазами: система IRAS 18293−0941, впервые зарегистрированная ещё в 1983 году инфракрасным спутником IRAS, оказалась искомым объектом. Международная группа из Университета Хаэна подтвердила это наблюдениями на самой чувствительной в мире сети радиотелескопов European VLBI Network (EVN).

Система состоит из чёрной дыры с массой порядка десяти солнечных и массивной звезды-компаньона, вещество которой перетягивается на компактный объект. Вокруг чёрной дыры формируется аккреционный диск, а мощные магнитные поля запускают два противоположно направленных джета. Один из них нацелен почти точно на Землю, и вещество в нём движется со скоростью почти 0,75 скорости света. Расстояние до системы — 12 000 световых лет.

Ключевым доказательством стало совпадение позиций радиоисточника и звезды, измеренных двумя независимыми методами. Сверхточные снимки, полученные объединённой сетью радиотелескопов EVN, наложили на астрометрические данные спутника Gaia Европейского космического агентства. «Односторонний радиоджет сам по себе мог бы принадлежать далёкой галактике, случайно спроецировавшейся в том же направлении. Разрешение EVN совместно с наблюдением звезды от Gaia подтвердило: джет принадлежит звёздной системе», — объяснил Бенито Маркоте из Объединённого института ERIC JIVE в Нидерландах.

Трёхцветная композиция взаимодействия джетов с межзвёздной средой в IRAS 18293−0941. Красный — излучение пыли(телескоп Herschel); зелёный — свечение ионизированного водорода Hα, возникающее при прохождении ударной волны; синий — нетепловое радиоизлучение с MeerKAT. Джеты резко асимметричны. Западный (отдаляющийся) упирается в компактное радио-пятно, совпадающее с инфракрасным излучением и водородной туманностью — это головная ударная волна от удара релятивистского джета в плотное молекулярное облако. Восточный (на наблюдателя) расширяется в размытую область без оптического свечения — среда здесь менее плотная. Положение системы отмечено прямоугольником, увеличенный фрагмент — в левом нижнем углу. Чёрные контуры радиоизлучения VLA совпадают с пылевым излучением Источник изображения: Astronomy & Astrophysics (2026). DOI: 10.1051/0004-6361/202661105

Почему астрономы видели только один джет, хотя их должно быть два, объясняется релятивистским эффектом Доплера: излучение джета, направленного к наблюдателю на субсветовой скорости, многократно усиливается, а противоположный джет остаётся практически невидимым. Именно этот эффект делает блазары самыми яркими объектами Вселенной, а их миниатюрный аналог — микроблазар — устроен по тому же принципу, но с чёрной дырой звёздной массы вместо сверхмассивной.

Дополнительные оптические наблюдения показали, что компоненты системы обращаются друг вокруг друга примерно за 11,38 дня, а вариации блеска указывают: телескопы смотрят на орбитальную плоскость почти плашмя.

Второй джет, бьющий в противоположном от Земли направлении, привлёк внимание не меньше первого. С помощью южноафриканского радиотелескопа MeerKAT учёные обнаружили, что джет пробил в межзвёздном газе гигантский пузырь протяжённостью около 100 световых лет, а в его дальней части врезается в плотное газопылевое облако, создавая яркую область энерговыделения. Именно такие столкновения считаются естественными ускорителями частиц: ударные волны и турбулентные магнитные поля в зоне контакта джета с облаком способны разгонять заряженные частицы до энергий, в миллионы раз превышающих возможности земных ускорителей.

Это делает IRAS 18293−0941 своего рода природной лабораторией для изучения происхождения высокоэнергетических космических лучей — частиц, чей источник остаётся одной из главных загадок астрофизики. В одной системе теперь можно наблюдать сразу три стадии процесса: запуск джета чёрной дырой, гигантскую полость, вырезанную этим джетом в межзвёздной среде, и предполагаемое место столкновения, где частицы набирают энергию. А поскольку объект находится внутри Млечного Пути, изучать эти механизмы можно с разрешением, недостижимым для далёких блазаров.

Авторы уже планируют новые наблюдения джета и зоны столкновения, чтобы проследить, как именно энергия от джета передаётся межзвёздному газу и рождаются ли в этом процессе гамма-кванты, ранее зафиксированные поблизости. Система, десятилетиями остававшаяся без особенного внимания, может дать астрономам первый детальный срез физики микроблазаров и ключ к пониманию того, откуда берутся самые энергичные частицы.