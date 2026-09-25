Тонкий магнитный пауэрбанк с батареей 10 000 мАч, который выдерживает нагрев до 140 °C и прокалывание гвоздем. Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank PB579 уже в продаже

В США и Европе

Ugreen выпустила в США и Европе новый магнитный аккумулятор MagFlow Air Ultra Slim Power Bank PB579. При емкости 10 000 мА·ч устройство имеет толщину всего 13,9 мм (масса — 217 граммов) и поддерживает быструю беспроводную зарядку Qi2.2 мощностью до 25 Вт.

Новая модель позиционируется выше выпущенного ранее Ugreen Magnetic Power Bank PB568. Главным улучшением стала скорость зарядки: предыдущая модель беспроводную мощность до 15 Вт, у PB579 мощность беспроводной зарядки увеличена до 25 Вт.

Среди заявленных устройств с поддержкой быстрой магнитной зарядки — iPhone 17, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra и смартфоны семейства Google Pixel 11.

Одной беспроводной зарядкой возможности не ограничиваются. В корпус MagFlow Air Ultra Slim встроен кабель USB-C, способный выдавать до 45 Вт мощности. Также предусмотрен отдельный порт USB-C: мобильный аккумулятор может заряжать одновременно три устройства.

Для контроля заряда на корпусе предусмотрены четыре светодиодных индикатора.

По данным Ugreen, устройство прошло испытания с прокалыванием ячейки гвоздем, сжатием усилием до двух тонн и нагревом до 140 °C.

В США Ugreen MagFlow Air Ultra Slim Power Bank PB579 стоит 100 долларов, в Германии — 90 евро.