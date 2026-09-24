Российский двухъядерный RISC-V-микроконтроллер уменьшили в пять раз

Российские GS Nanotech и НИИЭТ завершили корпусирование пилотной партии двухъядерного 32-разрядного микроконтроллера К1921ВГ1Т на архитектуре RISC-V. Новая версия с обозначением К1921ВГ10Я получила компактный корпус BGA216. Микроконтроллер предназначен прежде всего для промышленной автоматизации и встраиваемой электроники.

Ранее К1921ВГ1Т выпускался в корпусе LQFP-208 размером 28 × 28 мм. Новый BGA216 имеет размеры 13 × 13 мм. По данным разработчиков, это позволяет примерно в пять раз сократить площадь печатной платы, необходимую для размещения микроконтроллера, при сохранении его характеристик.

Сам кристалл при этом остался без изменений. Он оснащен двумя 32-разрядными ядрами RISC-V с частотой до 204 МГц и поддерживает режим lockstep, в котором оба ядра синхронно выполняют одни и те же операции. Такой режим применяется в системах, где требуется повышенная функциональная безопасность и контроль ошибок.

Микроконтроллер содержит 4 МБ встроенной Flash-памяти и 1 МБ SRAM, а также гигабитный интерфейс Ethernet 10/100/1000. Для криптографических задач предусмотрен аппаратный модуль с поддержкой AES и российских алгоритмов «Кузнечик» и «Магма».

Подложку для корпуса разработала GS Nanotech. На предприятии также выполнили полный цикл корпусирования: установили кристалл на подложку, соединили контакты, герметизировали корпус компаундом, установили шариковые выводы BGA и нанесли маркировку.

Компании сообщают о высоком выходе годных изделий в пилотной партии. По их оценке, полученные результаты подтверждают готовность производства к серийному выпуску К1921ВГ10Я.

Компактный корпус особенно важен для промышленной и встраиваемой электроники, где пространство на печатной плате ограничено.

Для GS Nanotech это не первый проект по переносу российских микросхем в более компактные корпуса. Ранее предприятие выпустило опытную партию ПЛИС K5591XC1Я в пластиковом BGA576 размером 25 × 25 мм. До этого микросхема выпускалась только в более дорогом керамическом корпусе.