Bentley наконец сделала электромобиль — и сразу на 888 л.с. Представлен Bentley Torcal

После нескольких лет разработки Bentley представила Torcal — свой первый серийный электромобиль. Пятиметровый кроссовер стал не электрической версией Bentayga, а полностью самостоятельной моделью и четвертой линейкой в гамме британской марки. В топовой версии автомобиль развивает 888 л.с., разгоняется до 96 км/ч за 2,8 секунды и способен проехать до 600 км по циклу WLTP.

Одновременно с Torcal Bentley представила новый стиль, который в дальнейшем будет использоваться и в других моделях марки независимо от типа силовой установки. Главным элементом нового дизайна стала передняя часть с крупной подсвечиваемой решеткой с ромбовидным рисунком, раздельной оптикой и узкими полосками дневных ходовых огней. Сзади — тонкие горизонтальные фонари с вертикальными элементами по краям двери багажника.

На старте Torcal будет доступен в двух версиях. Базовая модификация получила два электромотора суммарной мощностью 821 л.с. и максимальным крутящим моментом 1194 Н·м. Она разгоняется до 96 км/ч за 3,3 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.

Torcal S с системой Launch Control выдает уже 888 л.с. и 1350 Н·м. Разгон до 96 км/ч занимает 2,8 секунды, максимальная скорость достигает 260 км/ч. При этом в Bentley намеренно не стали делать автомобиль еще быстрее. По словам инженеров марки, более резкое ускорение было бы избыточным и могло бы оказаться некомфортным для большинства владельцев.

Обе версии оснащены двумя синхронными электромоторами с постоянными магнитами, электрическая архитектура 800-вольтовая. Емкость тяговой батареи составляет 113 кВт·ч.

Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 400 кВт. При использовании подходящей станции батарею можно зарядить с 10 до 80% менее чем за 20 минут. На тяговую батарею Bentley предоставляет гарантию сроком 10 лет или 160 тыс. километров.

При длине около пяти метров Torcal стал самым коротким четырехдверным автомобилем Bentley. Объем багажника составляет 460 литров, еще 90 литров — под капотом.

Torcal стал первым Bentley с полностью активной подвеской — у машины нет традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости. Шасси полноуправляемое. Двери оснащены электроприводами. Уже в базе передние кресла имеют электрорегулировки по 16 направлениям, задний диван впервые для Bentley имеет электропривод складывания. В топовой версии устанавливается акустика Naim с 28 динамиками и мощностью 1780 Вт.

Для Bentley Torcal важен не только как первый электромобиль марки. Он открывает новую модельную линейку и одновременно демонстрирует направление, в котором будет развиваться дизайн будущих автомобилей Bentley.