Новая батарея для электромобиля заряжается на 87% за 9 минут и работает 10 лет. Sunwoda представила аккумуляторную систему Smart Flash Charging

До конца 2027 года Sunwoda собирается установить в Китае 10 тысяч мегаваттных зарядных станций

Китайская Sunwoda представила аккумуляторную систему Smart Flash Charging с поддержкой зарядки 15C. Компания заявляет, что такая батарея способна пополнять заряд почти с той же скоростью, с какой бензиновый автомобиль заправляется на обычной АЗС. При нормальной температуре заряд с 10 до 70% занимает пять минут, а с 10 до 97% — девять минут.

Новинку представили на отраслевом мероприятии в китайском Цзаочжуане. Sunwoda рассчитывает использовать аккумуляторы в электромобилях с запасом хода более 700 км.

Главная особенность технологии — высокая мощность сохраняется практически до конца зарядки. У большинства современных электромобилей максимальная скорость доступна только в начале процесса, после чего электроника постепенно снижает ток по мере заполнения батареи. Заявленные девять минут с 10 до 97% означают, что Smart Flash Charging должна поддерживать высокую среднюю мощность практически на всем протяжении цикла.

Sunwoda обещает сохранить высокую скорость зарядки и при низких температурах. При -20 °C заряд с 10 до 97% должен занимать около 15 минут. Компания при этом не раскрывает подробности о том, как именно аккумулятору удается избежать сильного падения мощности на морозе.

Высокая скорость зарядки обычно вызывает вопросы о ресурсе батареи. Sunwoda заявляет, что ее аккумулятор рассчитан на 10 лет эксплуатации или 300 тысяч км пробега. Ограничивать количество сверхбыстрых зарядок для частных владельцев компания также не планирует.

В систему входят ячейки Smart Battery Cells 3.0, специализированный контроллер и облачная ИИ-платформа для мониторинга состояния аккумулятора. По данным Sunwoda, система способна обнаруживать потенциальные неисправности в 20 категориях и предупреждать о них за два–десять дней. Заявленная точность диагностики достигает 99,77%.

Для зарядки 15C потребуется соответствующая инфраструктура с мегаваттной мощностью. Поэтому Sunwoda собирается развивать собственную сеть и планирует установить до конца 2027 года 10 тысяч мегаваттных зарядных станций. Их хотят объединять с солнечными электростанциями и стационарными накопителями энергии. Сами терминалы получат жидкостное охлаждение, а система управления сможет распределять доступную мощность между электромобилями разных марок.

Sunwoda выходит на уже перегретый рынок сверхбыстрой зарядки в Китае. BYD заявляла о возможности зарядки с 10 до 70% за пять минут и почти полного аккумулятора за девять минут. Hongqi вместе с CNET в лабораторных условиях продемонстрировала зарядку с 10 до 70% за 3 минуты 41 секунду, Dongfeng представила зарядный терминал мощностью до 1500 кВт на один коннектор, а Geely на днях представила систему зарядки мощностью более 2,2 МВт.