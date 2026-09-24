Heart Aerospace представила 36-местный гибридный самолет ES-36 с дальностью до 1200 км

Heart Aerospace уже получила заказ на 50 машин и опцион еще на 50

Компания Heart Aerospace представила новый гибридный региональный самолет ES-36, рассчитанный на перевозку до 36 пассажиров. Одновременно американский перевозчик JSX оформил заказ на 50 таких машин с опционом еще на 50 самолетов. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2031 год.

ES-36 стал развитием проекта ES-30, над которым Heart Aerospace работала ранее, однако конструкцию заметно переработали. Вместимость увеличилась с 30 до 36 пассажиров, а грузоподъемность выросла на 641 кг. При этом разработчики утверждают, что максимальная взлетная масса и емкость аккумуляторов не изменились.

Серьезно переработана и силовая установка. Если ES-30 проектировался как четырехмоторный самолет, то ES-36 получил две гибридные силовые установки. Каждая объединяет электродвигатель мощностью 1,65 МВт с газовой турбиной.

На одних аккумуляторах ES-36 сможет преодолеть около 200 км, максимальная дальность полета составляет 1200 км. При этом Heart Aerospace уточняет, что эти показатели не учитывают обязательный резерв топлива и энергии, поэтому фактическая дальность на коммерческих маршрутах будет ниже.

Разработчики пересмотрели и конструкцию крыла. Его размах составляет 29 метров — примерно на 3,5 метра меньше, чем предусматривалось для ES-30.

Изменения во многом стали результатом испытаний экспериментального самолета X-1. Heart Aerospace несколько месяцев проводила его наземные тесты в Платтсбурге, штат Нью-Йорк, а в августе 2026 года демонстратор впервые поднялся в воздух. Собранные данные легли в основу дальнейшей доработки серийного проекта.

Первым крупным заказчиком ES-36 стала американская JSX, специализирующаяся на премиальных региональных перевозках через небольшие аэропорты. Компания превратила подписанное еще в 2023 году соглашение о намерениях в обеспеченный депозитом заказ на 50 самолетов и получила опцион еще на 50.

Сейчас JSX преимущественно эксплуатирует региональные реактивные Embraer ERJ135 и ERJ145, а недавно начала использовать турбовинтовые ATR. Одной из задач перевозчика является развитие маршрутов из аэропортов с жесткими ограничениями, в том числе по уровню шума. Гибридный ES-36 должен лучше подходить для таких направлений.

Heart Aerospace и JSX также совместно займутся адаптацией салона и эксплуатационных процедур под требования перевозчика.

Тем временем первый предсерийный ES-36 уже начали собирать на пилотном предприятии Heart Aerospace в Лос-Анджелесе. Первый полет этого самолета намечен на вторую половину 2028 года.