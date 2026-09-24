Пассажирам предложат «скинуться» на российские самолеты МС-21 и SJ-100: обсуждается новый авиасбор

До 700 рублей за внутренний рейс, до 2000 рублей — за международный

В России обсуждают введение нового сбора с авиапассажиров, средства от которого могут направить на поддержку эксплуатации и льготного лизинга отечественных самолетов. По предварительным вариантам, для внутренних рейсов платеж составит до 500–700 рублей, а для международных — от 1000 до 2000 рублей, сообщает «Коммерсантъ». Окончательное решение пока не принято.

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Инициативу прорабатывают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Предполагается, что собранные средства будут распределяться через Минтранс между лизинговыми компаниями и авиаперевозчиками, чтобы компенсировать высокую стоимость первых серийных российских лайнеров.

По итогам 2025 года российские авиакомпании перевезли 81,45 млн пассажиров на внутренних линиях и 27,4 млн — на международных. При таких объемах перевозок новый механизм потенциально сможет приносить 68–84 млрд рублей ежегодно. За период с 2027 по 2030 год планируется собрать около 200–250 млрд рублей.

Одной из причин появления инициативы стала высокая себестоимость новых российских самолетов. Первые МС-21 оцениваются в 8,9–11 млрд рублей, SJ-100 — примерно в 5,4 млрд, Ту-214 — в 8,9 млрд, а Ил-114 — около 4 млрд рублей. Для сравнения, стоимость Airbus A320-200 составляет 3,4–3,6 млрд рублей, а Boeing 737-800 — 3,9–4 млрд рублей.

Часть средств предлагается направлять непосредственно авиакомпаниям. На первых этапах эксплуатации новые типы воздушных судов обходятся дороже уже освоенных зарубежных моделей, поэтому перевозчикам могут компенсировать дополнительные расходы, включая увеличенные затраты на авиатопливо.

Государство уже финансирует программу льготного лизинга. В 2023 году на поставку 63 самолетов для «Аэрофлота» выделили 175 млрд рублей из ФНБ, а летом 2026 года правительство одобрило еще 115 млрд рублей. Несмотря на это, стоимость самолетов продолжила расти: МС-21 и SJ-100 с 2023 года подорожали на 72%, а Ту-214 — почти вдвое.

Пока твердый контракт между «Аэрофлотом» и «Ростехом» предусматривает поставку 90 самолетов МС-21 в 2029–2032 годах. SJ-100 также планируется передавать авиакомпании с возможностью последующего сублизинга, а первыми эксплуатантами Ту-214 должны стать Red Wings и «Ямал».

Авторы инициативы рассматривают сбор как временную меру. После 2030 года ожидается, что рост объемов производства и возможные экспортные поставки помогут снизить себестоимость российских самолетов, а необходимость в дополнительном платеже исчезнет.

При этом пассажиры уже оплачивают отдельный инфраструктурный сбор: с сентября 2025 года с каждого авиабилета взимается 150 рублей на реконструкцию аэродромов, причем эта сумма ежегодно индексируется.