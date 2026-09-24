200-мегапиксельная камера, акустика Bang & Olufsen, 7 лет обновлений и GrapheneOS. Новые подробности о флагмане Motorola Signature 27

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Motorola Signature 27 станет первым смартфоном не из семейства Google Pixel, который официально получит поддержку GrapheneOS — одного из самых известных форков Android с фокусом на безопасности. Информацию подтвердили разработчики проекта.

О партнерстве с Motorola разработчики GrapheneOS объявили еще в марте, однако тогда не раскрывали, какое устройство станет первым совместимым смартфоном. Теперь официально подтверждено, что им станет флагманский Signature 27.

До этого GrapheneOS поддерживала практически исключительно смартфоны Google Pixel — от серии Pixel 6 до Pixel 10, включая бюджетные модели линейки «a». Причина заключается в жестких требованиях к аппаратной безопасности: разработчики выпускают официальные сборки только для устройств с необходимыми механизмами защиты на уровне железа.

Одним из ключевых требований является поддержка технологии Memory Tagging Extension (MTE), которая помогает обнаруживать ошибки работы с памятью и снижает риск эксплуатации уязвимостей. Именно поэтому совместимость новых устройств зависит не только от процессора, но и от реализации функций безопасности.

SoC Tensor G6 в Google Pixel 11 технически поддерживает MTE, однако эта возможность отключена на аппаратном уровне. Из-за этого дальнейшая официальная поддержка новых Pixel оказалась под вопросом.

Motorola Signature 27 построен на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с поддержкой MTE, что соответствует одному из главных требований GrapheneOS.

Сам смартфон пока еще целиком не рассекретили, но уже кое-что известно. Motorola Signature 27 получит 50-мегапиксельную основную камеру с крупным сенсором Sony Lytia 910, 200-мегапиксельный перископный телевик, аудиосистему Bang & Olufsen. Смартфон будет получать обновления долго — в течение 7 лет.

GrapheneOS отличается от стандартного Android усиленными механизмами защиты и более строгой изоляцией сервисов Google. При необходимости, Google Play можно установить, однако его компоненты работают в отдельной песочнице без системных привилегий.

В будущем поддержку GrapheneOS получат и другие смартфоны Motorola, однако конкретные модели разработчики пока не называют.