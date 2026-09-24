OpenAI предложила правила внешнего аудита безопасности своих моделей

OpenAI опубликовала свод принципов и приоритетов для проведения внешнего аудита безопасности своих моделей. Документ описывает 4 направления, по которым независимые организации — частные и некоммерческие — смогут проверять утверждения лаборатории о надёжности систем. В отличие от предварительных оценок перед запуском продуктов, новые процедуры рассчитаны на длительную и глубокую проверку, не привязанную к конкретным релизам.

Первое направление — независимая оценка «кейсов безопасности» (safety cases), охватывающих обучение, тестирование, внутреннее и внешнее развёртывание моделей. Аудиторы должны будут ответить на вопрос: подтверждаются ли заявления компании о безопасности реальными данными и соблюдались ли заявленные условия на всех этапах. Отдельно экспертам предстоит проверить, не создают ли методы обучения стимулы для обмана, саботажа или обхода ограничений со стороны ИИ.

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Второе направление касается критических защитных механизмов — от мониторинга дезадаптации до защиты от джейлбрейков. Проверяющие получат «серый» доступ к системам, чтобы в реалистичных условиях протестировать, насколько надёжно фильтры блокируют вредоносные запросы в сферах кибербезопасности и биооружия, и где именно защита даёт сбой.

Третье направление — аудит тестов на возможности из категорий риска Preparedness Framework (химические и биологические угрозы, киберугрозы, способность ИИ к самоулучшению) и тестов на риски дезадаптации.

Четвёртое, наиболее чувствительное направление — независимое расследование критических инцидентов сбоя моделей. В качестве примера приводится случай со взломом платформы Hugging Face, когда привлечение внешней стороны оказалось оправданным.

От оценщиков потребуют экспертизу в киберкриминалистике, анализе цепочек рассуждений моделей и технике расследований. OpenAI подчёркивает, что выводы таких проверок могут напрямую влиять на «кейс безопасности» конкретной модели.

Лаборатория также сформулировала 7 принципов проведения аудита: заранее согласованный объём проверки и регистрируемые «заявления о безопасности», пропорциональный доступ к данным с учётом ограничений по интеллектуальной собственности, прозрачная методология, подтверждённая экспертиза и независимость оценщиков, защита конфиденциальности, практические рекомендации по исправлению уязвимостей и ответственная практика публикации отчётов. OpenAI заявила, что уже ведёт переговоры с несколькими сторонними организациями о пилотных проектах в рамках новой схемы.