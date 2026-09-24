Toyota направит 400 тысяч роботов на собственные заводы с 2028 года — компания отрицает замену людей

Toyota Motor Group с 2028 года начнёт ежегодно инвестировать $6,42 млрд в оснащение заводов роботизированной рабочей силой. План предусматривает размещение 150 тысяч роботов на собственных автомобильных предприятиях компании и ещё 250 тысяч — на заводах группы, выпускающих компоненты и материалы. Исполнительный вице-президент Toyota Хироки Накадзима (Hiroki Nakajima) заявил Nikkei Asia, что «цель компании — мир, где роботы сосуществуют с людьми, а не заменяют их».

Toyota уже начала развёртывание гуманоидных роботов ELEY на сборочных линиях. Передвигаясь на колёсах, они обучаются у людей-операторов, которые надевают специальные приспособления, повторяющие форму пальцев робота, и наглядно демонстрируют движения, требующие точной моторики. Какое именно число роботов уже задействовано, компания не раскрывает, как и долю гуманоидов в будущем парке из 400 тысяч машин.

Робот ELEY Источник изображения: Toyota

Автопром остаётся крупнейшим потребителем промышленных роботов: по данным Международной федерации робототехники, только Китай в 2024 году развернул 2 миллиона единиц, Япония — 450 500, США и Южная Корея — 34 200 и 30 600 соответственно. Однако ставка именно на гуманоидных роботов — более свежий тренд. Производители рассчитывают, что человекоподобные машины смогут выполнять множество разных задач и легче впишутся в цеха, спроектированные под людей.

К гонке подключилась и Южнокорейская Hyundai: планирует с 2028 года начать развёртывание гуманоидов Atlas, разработанных её американским подразделением Boston Dynamics, с целью довести парк до 25 тысяч машин на заводах Hyundai и Kia по всему миру. Китайские производители электромобилей Xpeng и Nio также разрабатывают или инвестируют в собственных человекоподобных роботов.

Остаются нерешёнными фундаментальные проблемы: безопасность работы рядом с людьми, экономическая эффективность гуманоидов по сравнению с «живым трудом» и сама возможность массового производства таких машин. Профсоюзы уже выражают обеспокоенность давлением на зарплаты и риск сокращений на фоне одновременного старения квалифицированной рабочей силы в отрасли.