Илон Маск запустил X Numbers: связаться в XChat теперь можно без номера телефона и взаимной подписки

Ещё один шаг к превращению платформы в аналог WeChat с платежами и общением

Социальная сеть X запустила X Numbers — функцию, позволяющую пользователям мессенджера XChat принимать сообщения и звонки от посторонних без обмена телефонными номерами и без взаимной подписки. По данным справочного центра X, достаточно поделиться сгенерированным приватным кодом — и любой, кто его введёт, сможет написать или позвонить напрямую в основной почтовый ящик чата, минуя папку с запросами. При этом в компании подчёркивают: X Number не является телефонным номером и не связан с «номерами безопасности», которые чат использует для верификации собеседников в зашифрованных беседах.

Функция полностью опциональна. Пользователь может в любой момент отключить её или обновить код, после чего старый перестанет работать для новых контактов. Те, с кем переписка уже велась, увидят X Number собеседника и потенциально способны передать его третьим лицам — однако настройка «Скрыть от других» блокирует такую возможность. О каждом обращении через код система уведомляет получателя отдельно.

Источник изображения: X Corp

Запуск X Numbers продолжает многолетнюю стратегию Илона Маска по превращению X в «приложение для всего» (everything app) — аналог китайского WeChat, объединяющего общение, платежи и десятки сервисов под одной учётной записью. В апреле 2026 года X выпустила standalone-приложение XChat, позиционируя его как конкурента WhatsApp с опорой на уже существующую сеть контактов без обмена номерами. X Numbers расширяет этот подход на людей за пределами имеющегося круга общения.

Параллельно X движется в сторону финансовых сервисов. X Money заработал 27 июля для ограниченного круга пользователей, а к концу августа стал доступен всем Premium- и Premium+ подписчикам с американскими аккаунтами — бесплатным пользователям сервис пока не открыт.