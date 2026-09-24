На экране iPhone 18 Pro появляются цветные полосы — Apple меняет смартфоны по гарантии

Есть и другие проблемы с iPhone 18 Pro — программного свойства

После выхода iPhone 18 Pro пользователи начали сообщать сразу о нескольких проблемах. Среди них — цветные полосы на экранах новых смартфонов, зависания системы, сбои Face ID. Часть ошибок Apple уже начала устранять, сообщает инсайдер Абишек Ядав.

Одной из самых серьезных проблем стали вертикальные цветные (зеленые, розовые и красные) полосы на дисплее iPhone 18 Pro. Некоторые владельцы аппаратов с полосами на экране уже получили новые смартфоны по гарантии, однако Apple пока не объяснила причины дефекта.

Есть жалобы и на программные проблемы. В частности, сбоит система Face ID. После неудачного распознавания лица iPhone 18 Pro в некоторых случаях зависает, а затем самостоятельно перезагружается. Apple подтвердила, что исправление уже подготовлено и должно выйти в начале следующей недели.

Кроме того, пользователи обнаружили необычный баг, который позволяет полностью «заморозить» iPhone 18 Pro с помощью простого жеста из двух свайпов. После этого устройство перестает реагировать на касания, а восстановить его работу удается только принудительной перезагрузкой. Когда выйдет исправление этой ошибки, пока не сообщается.

Ранее Абишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.