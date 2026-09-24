На экране iPhone 18 Pro появляются цветные полосы — Apple меняет смартфоны по гарантии

Есть и другие проблемы с iPhone 18 Pro — программного свойства

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После выхода iPhone 18 Pro пользователи начали сообщать сразу о нескольких проблемах. Среди них — цветные полосы на экранах новых смартфонов, зависания системы, сбои Face ID. Часть ошибок Apple уже начала устранять, сообщает инсайдер Абишек Ядав.

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Источник изображения: Apple

Одной из самых серьезных проблем стали вертикальные цветные (зеленые, розовые и красные) полосы на дисплее iPhone 18 Pro. Некоторые владельцы аппаратов с полосами на экране уже получили новые смартфоны по гарантии, однако Apple пока не объяснила причины дефекта.

Есть жалобы и на программные проблемы. В частности, сбоит система Face ID. После неудачного распознавания лица iPhone 18 Pro в некоторых случаях зависает, а затем самостоятельно перезагружается. Apple подтвердила, что исправление уже подготовлено и должно выйти в начале следующей недели.

Кроме того, пользователи обнаружили необычный баг, который позволяет полностью «заморозить» iPhone 18 Pro с помощью простого жеста из двух свайпов. После этого устройство перестает реагировать на касания, а восстановить его работу удается только принудительной перезагрузкой. Когда выйдет исправление этой ошибки, пока не сообщается.

Ранее Абишек Ядав правильно сообщил данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite ещё до их анонса.

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