Спасательная миссия телескопа Swift провалилась: спутник-буксир LINK сойдёт с орбиты в ближайшие сутки

Контракт NASA на $30 млн не привёл к подъёму орбиты стареющей обсерватории — но участники гонки со временем не жалеют о дерзкой попытке

Дерзкая миссия по спасению орбитальной обсерватории Swift подходит к финалу: в ближайшие 24 часа спутник-буксир LINK, построенный компанией Katalyst Space, войдёт в атмосферу Земли, а сам телескоп последует за ним в ближайшие месяцы. Год назад, 25 сентября 2025 года, NASA заключило с Katalyst контракт на $30 млн на разработку, сборку и запуск роботизированной системы, способной захватить Swift и поднять его орбиту обратно на 600 километров, где обсерватория находилась при запуске в 2004 году. Аномально высокая солнечная активность ускорила снижение аппарата, и без вмешательства его падение ожидалось уже в нынешнем году.

Миссия с самого начала была гонкой со временем. Контракт подписывали на излёте 2025 финансового года. По словам заместителя руководителя проекта Джона фон Эпоэля (John Von Eepoel) из Центра космических полётов имени Годдарда, «NASA пришлось в буквальном смысле ходить по коридору и объяснять смежным подразделениям, почему ситуация срочная». Поставщики, узнав о попытке спасти телескоп, пропускали Katalyst вне очереди за критическими компонентами. Параллельно команда научных операций Swift во главе с Джейми Кеннеа (Jamie Kennea) постоянно переориентировала обсерваторию, чтобы снизить лобовое сопротивление и хоть немного замедлить падение.

Источник изображения: NASA

Технически миссия провалилась из-за каскада отказов. Сначала заклинило клапан реактивной системы управления, что вызвало неконтролируемое вращение LINK, а затем последовал сбой переключателя силовой цепи, выведший из строя маховики ориентации. Главный инженер Katalyst Киран Уилсон (Kieran Wilson) сообщил, что все роботизированные манипуляторы и электрические двигатели отработали штатно, но потеря маховиков сделала невозможными сближение, захват и манёвр подъёма.

Swift — уникальный инструмент, не спроектированный для орбитального обслуживания и лишённый стандартных захватных креплений. Он наблюдает Вселенную одновременно в видимом, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах и способен почти мгновенно перенацеливаться при регистрации гамма-всплеска. Для NASA миссия была шансом за скромные $30 млн продемонстрировать технологию обслуживания на орбите и получить ещё несколько лет ценнейших данных.

Уилсон подчеркнул, что «в Katalyst не могли бы гордиться командой больше» и что это лишь первый шаг. Сам он формально останется главным исследователем проекта LINK «ещё примерно 24 часа — пока аппарат не войдёт в атмосферу».