Титановый корпус, сапфировое стекло, уникальный циферблат, водозащита до 200 метров и зарядка раз в 5 месяцев. Представлены часы Casio G-Shock MRG-B2100

Без краски, но меняют цвет как крылья бабочки

Casio представила лимитированную модель G-Shock MRG-B2100HR-1A, выпущенную в честь 30-летия премиальной линейки MR-G. Юбилейные часы сочетают традиционные японские техники обработки металла с современными лазерными технологиями и будут выпущены тиражом всего 800 экземпляров по всему миру.

В Японии продажи стартуют в ноябре 2026 года. Рекомендованная цена составляет 1,1 млн иен, или около 6928 долларов. Каждый экземпляр получит индивидуальный серийный номер.

Главной особенностью модели стал циферблат, созданный совместно с киотским мастером по работе с металлической фольгой Хирото Ракусё. На его решетчатую основу вручную наносится тончайший слой платины, поэтому рисунок поверхности и отражение света будут немного отличаться у каждых часов.

Не менее необычно выполнены безель и браслет. Вместо традиционной краски Casio использовала структурную окраску: ультракороткие лазерные импульсы формируют на металле микроскопический рельеф, который меняет оттенок в зависимости от угла падения света. Аналогичный оптический эффект встречается в природе, например, на крыльях некоторых бабочек.

Для корпуса использовано сразу несколько премиальных сплавов. Верхняя часть безеля изготовлена из кобальт-хромового, браслет выполнен из титанового сплава DAT55G, а корпус, задняя крышка и кнопки — из титана Ti64. Наружные поверхности дополнительно защищены алмазоподобным DLC-покрытием от царапин.

Несмотря на полностью металлическую конструкцию, часы сохранили фирменную ударопрочность G-Shock. Безель состоит из 27 отдельных элементов, между которыми расположены амортизирующие вставки, снижающие нагрузку при ударах.

По функциональности модель получила все возможности современных G-Shock: солнечное питание Tough Solar (до пяти месяцев автономной работы без подзарядки), Bluetooth с приложением Casio Watches, радиосинхронизацию Multi-Band 6, сапфировое стекло, светодиодную подсветку и водозащиту до 200 метров.

Почти семитысячная стоимость объясняется прежде всего материалами, сложностью ручной отделки и коллекционным статусом модели.