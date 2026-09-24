Новый Audi A6 L приехал в Россию из Китая: 272 л.с. и полный привод за 7,29 млн рублей

Интересно, что китайский удлиненный седан Audi A6 L в России оказался даже немного дешевле обычного европейского

Российские дилеры начали продавать Audi A6 L нового поколения, поставляемые из Китая по схеме параллельного импорта. Цены на удлиненные седаны стартуют с 7,29 млн рублей, причем китайская версия оказалась даже дешевле стандартного Audi A6 для европейского рынка.

Все предложенные в России автомобили с полным приводом Quattro и в комплектации Exclusive. Под капотом — 2,0-литровый бензиновый мотор с 48-вольтовой надстройкой, мощность — 272 л.с. ДВС работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Самое доступное предложение нашлось у дилера в Санкт-Петербурге — 7,29 млн рублей. В Москве цены начинаются с 7,58 млн рублей, а за самые дорогие экземпляры просят до 9,9 млн рублей.

Главная особенность Audi A6 L — увеличенные размеры. По сравнению с европейской версией длина кузова выросла на 139 мм, а колесная база — на 143 мм. Внешне китайский A6 L при этом практически не отличается от европейского A6. Основные различия скрыты внутри: автомобиль получил другое электронное оснащение и программное обеспечение. В частности, китайская версия оснащается продвинутым комплексом водительских ассистентов с двумя лидарами, шестью радарами миллиметрового диапазона, шестью камерами и 12 ультразвуковыми датчиками.

Продажи Audi A6 L нового поколения в Китае начались весной 2026 года. Теперь первые автомобили добрались до российских дилеров. Европейский Audi A6 нового поколения продается в России по параллельному импорту с осени 2025 года.