Международная космическая станция может стать лауреатом Нобелевской премии мира

25 лет сотрудничества США и России в космосе оценили в Осло

Международная космическая станция попала в шорт-лист кандидатов на Нобелевскую премию мира 2026 года по версии Института исследования проблем мира в Осло (PRIO). Исполняющий обязанности директора института Хокон Герлёв (Haakon Gjerløw) представил обновлённый список претендентов корреспондентам, заменив в нём Всемирную Торговую Организацию — прежнего кандидата из весеннего перечня — на МКС.

В PRIO подчеркнули: «Более 25 лет МКС доказывает, что геополитические соперники способны сотрудничать в рамках общего мирного дела, добиваясь выдающихся научных результатов, даже когда отношения на Земле деградируют».

Они добавили, что по мере приближения вывода станции из эксплуатации в начале 2030-х годов «космическое пространство становится всё более переполненным, коммерциализированным и потенциально вооружаемым». Нобелевская премия мира МКС, по мнению института, «отпраздновала бы то, чего человечество способно достичь, работая вместе», и могла бы вдохновить на аналогичное мирное взаимодействие с Китаем и его станцией «Тяньгун».

Источник изображения: NASA

Шестьдесят лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла текст Договора о космическом пространстве (ДКМ), основанный на работе, в частности, американских и советских дипломатов, в разгар холодной войны. Договор сделал для космоса то, что Устав ООН, морское право и Договор об Антарктике уже сделали для суши, океанов и полюсов: он установил общие правила, регулирующие действия государств в этих областях PRIO

Имя лауреата объявят 9 октября 2026 года, церемония вручения пройдёт в Осло 12 декабря — в годовщину смерти Альфреда Нобеля.