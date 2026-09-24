Китайцам — 8500 мА·ч, остальным — 7050: Xiaomi урежет батареи глобальных версий Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max

Международные версии Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max получат батареи меньше, чем у версий для внутреннего китайского рынка. Данные о батареях глобальных вариантов смартфонов инсайдер и исследователь Кацпер Скшипек (Kacper Skrzypek) обнаружил в коде HyperOS.

В Китае Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max оснащаются батареями емкостью 7000 и 8500 мА·ч соответственно. В коде глобальной версии HyperOS для Xiaomi 18 Pro с номером модели 2609BPN61G указан аккумулятор на 6000 мА·ч. В случае Xiaomi 18 Pro Max разница еще заметнее: международная модель 2611FPNFAG получит батарею емкостью 7050 мА·ч. Максимальная мощность проводной зарядки глобальных моделей, по предварительным данным, составит 90–100 Вт.

Для Xiaomi подобная разница между китайскими и международными версиями уже не впервые. Например, аккумулятор Xiaomi 17 на китайском рынке имеет емкость 7000 мА·ч, а емкость батареи глобальной версии составляет 6330 мА·ч. Емкость батареи Xiaomi 17 Ultra при выходе за пределы Китая уменьшилась с 6800 до 6000 мА·ч.

Официального объяснения такой политике Xiaomi пока нет. Среди возможных причин называют международные требования к перевозке литий-ионных аккумуляторов.

Xiaomi уже подтвердила выход серии 18 на международный рынок в этом году, но пока не раскрыла дату релиза, цены и список стран.