Турбомотор до 186 л.с., полный привод и 15,6-дюймовый экран: представлен флагманский городской кроссовер Jeland C7

Модель получила версии с передним и полным приводом, зимний пакет для холодного климата и расширенный набор систем безопасности

Российский автомобильный бренд Jeland представил флагман городской С-серии — среднеразмерный кроссовер C7. Модель получила футуристичный дизайн, просторный салон и набор электронных систем для комфорта и безопасности.

Внешность автомобиля выделяют светодиодная оптика, Х-образная решётка радиатора, задние фонари с графикой в виде молний, спортивный спойлер и легкосплавные диски. В салоне установлены спортивные сиденья с вентиляцией, электроприводом и памятью настроек водительского кресла. Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные разъёмы и подлокотник. Также заявлены усиленная шумоизоляция и многослойные передние стёкла.

Jeland C7 адаптирован к российскому климату: автомобиль оснащается двухзонным климат-контролем и обогревом сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Мультимедийная система получила 15,6-дюймовый экран, цифровая приборная панель — дисплей диагональю 10,25 дюйма, а проекционный дисплей выводит информацию на лобовое стекло. В оснащение также входят беспроводная зарядка на 50 Вт, голосовое управление и аудиосистема Sony с восемью динамиками.

За безопасность отвечают семь подушек, панорамный обзор 540° и набор электронных ассистентов, включая контроль слепых зон, предупреждение о столкновении и автоматическое переключение дальнего света.

Кроссовер получил 1,6-литровый турбированный двигатель и 7-ступенчатую роботизированную коробку. Для переднеприводной версии мощность составляет 150 л.с., для полноприводной — 186 л.с.

Подробная информация о комплектациях, ценах и старте продаж станет известна позднее.