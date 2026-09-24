За смартфон — 500 рублей, за ПК — 1000 рублей. Стали известны ставки технологического сбора на электронику, который заработает в России с 1 декабря 2026 года

В России с 1 декабря 2026 года планируют ввести технологический сбор на отдельные категории электроники. Минпромторг опубликовал проект приказа, в котором определены перечень продукции, размеры ставок и методика расчета нового платежа. Об этом пишет ТАСС.

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Размер сбора будет зависеть не только от типа устройства, но и от наличия сведений о его товарном знаке и модели в государственной системе обязательной маркировки. Если информация внесена в систему, применяется базовая ставка, а при ее отсутствии платеж увеличивается примерно вдвое.

Для смартфонов сбор составит 250 рублей, а при отсутствии данных в системе маркировки — 496 рублей. Для ПК массой до 10 кг, включающих центральный блок обработки данных, клавиатуру и дисплей, предусмотрены ставки 500 и 992 рубля соответственно.

Проект также устанавливает сборы для других категорий техники. С проводных телефонов с беспроводной трубкой предлагается взимать 100 или 198 рублей, для аппаратов, работающих в сотовых и других беспроводных сетях, — 50 или 100 рублей, а для прочих телефонных аппаратов — 25 или 49 рублей в зависимости от наличия сведений в системе.

По данным Минпромторга, дифференцированные ставки должны снизить инфляционные риски и уменьшить влияние нового платежа на наиболее чувствительные сегменты потребительской электроники. Полученные средства планируется направлять на дополнительную государственную поддержку предприятий российской радиоэлектронной промышленности.

Изначально технологический сбор предполагалось ввести с 1 сентября 2026 года, однако после обсуждения с производителями, торговыми сетями и отраслевыми объединениями запуск перенесли на 1 декабря.