Pilot-бегемот. Для тех, кому 5,1-метрового Honda Pilot мало, Honda выпустит кроссовер Pilot XXL с длиной почти 5,3 метра (примерно как у Li Auto L9)

Он будет заметно крупнее Toyota Grand Highlander, Hyundai Palisade и Kia Telluride

Honda может расширить семейство кроссоверов новой флагманской моделью, которая расположится выше нынешнего Pilot. По данным Automotive News со ссылкой на инсайдера, компания рассматривает создание трехрядного кроссовера, условно получившего название Pilot XXL. Его производство может начаться в первом квартале 2032 года.

Главной особенностью модели станут габариты: Pilot XXL окажется примерно на 203 мм длиннее нынешнего Pilot и растянется приблизительно до 5286 мм. При таких габаритах потенциальная новинка окажется крупнее многих популярных трехрядных кроссоверов американского рынка. Для сравнения, длина Toyota Grand Highlander составляет около 5116 мм, Jeep Grand Cherokee L — примерно 5204 мм, Chevrolet Traverse — 5194 мм, а Hyundai Palisade и Kia Telluride — около 5060 мм.

Технических подробностей о машине пока практически нет. Предполагается, что у огромного Pilot будет много общего с будущим флагманским кроссовером Acura, который сейчас фигурирует под предварительным названием XL. Он, в свою очередь, должен занять место выше MDX.

Родство двух моделей может означать использование общей платформы и силовых установок. Одним из возможных вариантов называется гибрид, однако подтвержденной информации о двигателях пока нет.

Создание еще более крупного кроссовера выглядит логичным прежде всего для американского рынка, где трехрядные SUV пользуются высоким спросом. За первые восемь месяцев года американские дилеры Honda продали 83 486 автомобилей Pilot, хотя результат оказался на 2,3% ниже прошлогоднего. Для сравнения, Chevrolet реализовала 81 417 кроссоверов Traverse всего за шесть месяцев.

В собственной линейке Honda Pilot при этом заметно уступает более компактным моделям. CR-V за восемь месяцев разошелся тиражом 302 056 экземпляров, а HR-V нашел 96 164 покупателя. Pilot занимает третье место среди кроссоверов марки.

Нынешний Honda Pilot 2026 модельного года стоит в США от $42 395. Топовый Black Edition оценен в $55 195. Pilot XXL, естественно, окажется дороже.