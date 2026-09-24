Зарубежные интернет-покупки могут подорожать: Минфин предложил НДС 22% и новый сбор

Зарубежные товары, которые россияне заказывают через интернет, могут заметно подорожать. Минфин предложил облагать трансграничные онлайн-покупки НДС по стандартной ставке 22%, а для посылок стоимостью до 200 евро дополнительно ввести таможенный сбор в размере 100 рублей. Сообщает «Коммерсантъ».

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Соответствующий законопроект ведомство внесло на рассмотрение правительства 24 сентября в составе бюджетных инициатив на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. В Минфине объясняют предлагаемые изменения необходимостью выровнять условия работы для участников рынка и продолжить «обеление» российской экономики.

НДС в размере 22% предлагается распространить на товары, приобретаемые россиянами в рамках трансграничной электронной торговли. Уплачивать налог должны будут электронные торговые площадки.

Например, при стоимости товара 10 тыс. рублей один только НДС составит 2200 рублей. С учетом предлагаемого таможенного сбора итоговая сумма дополнительных платежей составит 2300 рублей. При этом окончательный механизм расчета будет зависеть от того, в каком виде соответствующие нормы в итоге будут приняты.