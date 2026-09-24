Новый Geely Atlas L вышел в Китае: 238-сильный гибрид, способный проехать 1200 км на одной заправке, — за 107 тыс. юаней (1,35 млн рублей)

Geely вывела на китайский рынок кроссовер Atlas L (в КНР модель называется Boyue L) четвертого поколения. Автомобиль получил бензиновые и гибридную силовые установки, комплекс водительских ассистентов с лидаром и мультимедийную систему Flyme Auto 2.5.

Бензиновый Boyue L доступен в пяти комплектациях по цене от 99 900 до 129 900 юаней — примерно от 1,26 до 1,64 млн рублей. На старте продаж стоимость снижена до 92 900–122 900 юаней, то есть примерно до 1,18–1,56 млн рублей. Гибридная версия предлагается в четырех комплектациях за 106 900–136 900 юаней (около 1,35–1,73 млн рублей), а с учетом стартовой скидки цены составляют 99 900–129 900 юаней, или примерно 1,26–1,64 млн рублей.

Внешность модели выполнена в фирменной стилистике Geely. Доступны шесть цветов кузова и пять вариантов колесных дисков — 19- и 20-дюймовые. Габариты автомобиля составляют 4713 × 1910 × 1700 мм, колесная база — 2785 мм.

По данным Geely, мягкие материалы и кожа покрывают до 90% поверхностей интерьера. Перед водителем — 10,2-дюймовый цифровой щиток приборов, а центральный экран в зависимости от комплектации имеет диагональ 15,4 дюйма или 14,6 дюйма. За доплату предлагается 25,6-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD.

Мультимедийная система работает на Flyme Auto 2.5 и включает голосового ИИ-помощника и навигацию. Поддерживаются Apple CarPlay, CarLink, Huawei HiCar и Flyme Link. Передние кресла в старших комплектациях имеют подогрев, вентиляцию, массаж, память настроек. Для задних пассажиров доступны подогрев сидений и приватное остекление. Аудиосистема Flyme Sound поддерживает объемный звук 7.1.2 и получила отдельный усилитель мощностью 1000 Вт. Руль также имеет подогрев.

Комплекс помощи водителю Qianli Haohan H5 использует 27 датчиков: один лидар, три радара миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков.

В силовой структуре кузова используются элементы из горячештампованной борсодержащей стали с прочностью до 1500 МПа. В старших комплектациях подвеска с электронноуправляемыми амортизаторами CCD, которые способны за миллисекунды менять жесткость в зависимости от дорожных условий.

Гибридный Boyue L оснащается системой Geely i-HEV третьего поколения. Она объединяет 1,5-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и электродвигатель мощностью 238 л.с. Тяговая батарея имеет емкость 1,38 кВт·ч, заявленный максимальный запас хода на полном баке превышает 1200 км.

Бензиновая версия предлагается с двумя турбомоторами. 1,5-литровый 1.5TD Pro развивает 201 л.с. и 315 Н·м, а двухлитровый агрегат — 218 л.с. и 325 Н·м. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями мокрого типа. Заявленный расход (по циклу WLTC) составляет 6,69 л/100 км для 1,5-литровой версии и 7,69 л/100 км для двухлитровой.