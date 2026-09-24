УАЗ начал выпускать новый современный внедорожник: 8-ступенчатый «автомат», рама, полный привод и 2,0-литровый мотор

В продаже — к концу года

Группа «Соллерс» начала производство нового полноразмерного рамного внедорожника Sollers S9. Автомобили выпускают по полному циклу в Ульяновске — на территории индустриального комплекса УАЗ. Первые машины поступят к дилерам уже в декабре, а официальный старт продаж намечен на конец года.

Для выпуска S9 предприятие серьезно модернизировали. На площадке появился новый прессовый комплекс, были организованы линии сварки кузовов и сборки автомобилей. Первые внедорожники уже производятся с использованием кузовных деталей собственной штамповки.

В основу Sollers S9 лег пикап ST9. Внедорожник разрабатывался инженерами группы совместно с технологическим партнером при участии специалистов МГТУ имени Баумана. Покупателям предложат два двухлитровых двигателя: бензиновый мощностью 200 л.с. и дизельный мощностью 143 л.с. Оба мотора будут сочетаться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В компании заявляют о высокой степени локализации: в России планируется выпускать кузов, силовые агрегаты, электронные компоненты, элементы систем безопасности, а также детали экстерьера и интерьера.