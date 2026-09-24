200-мегапиксельная камера Zeiss нового поколения, 8000 мА·ч, 90 Вт и Dimensity 9600 Pro: в России открылся предзаказ на Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max

Команда российского AliExpress объявила о начале приёма предварительных заказов на флагманские смартфоны Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max. Оба устройства работают на SoC Dimensity 9600 Pro и оснащены камерами, разработанными совместно с Zeiss.

Vivo X500 Pro получил 6,36-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. За автономность отвечает аккумулятор на 6510 мАч с зарядкой мощностью 90 Вт. Корпус имеет степень защиты IP68 и IP69 от пыли и воды. Основная камера на 50 Мп дополнена 64-мегапиксельным телеобъективом с фокусным расстоянием 85 мм и оптической стабилизацией, а также 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп.

Vivo X500 Pro Max оснащён 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 Zeiss Master Color Screen с разрешением 2K и батареей на 8000 мАч с зарядкой 90 Вт. В камере установлен 200-мегапиксельный телевик с фокусным расстоянием 85 мм и стабилизацией. С фирменным оптическим экстендером его фокусное расстояние можно увеличить до 400 мм. Также предусмотрены основная и сверхширокоугольная камеры по 50 Мп.

Покупателям доступны версии с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. С учётом скидок стоимость Vivo X500 Pro в предзаказе начинается от 79 тысяч рублей, X500 Pro Max — от 84 тысяч рублей.