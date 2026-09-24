«Космическая связь»: России понадобится больше спутников — интернет-трафик за четыре года вырастет в 2,5 раза

Российская спутниковая группировка к 2030 году должна обеспечить внутренние потребности страны в спутниковой связи. При этом нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру продолжит быстро расти: всего за четыре года российский интернет-трафик может увеличиться примерно в 2,5 раза. Такими прогнозами поделился генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на конференции Satcomrus-2026. По его словам, уже сейчас спутниковой связью в России ежедневно пользуются более 30 млн человек с учетом спутникового телевидения, а также почти 5 млн различных устройств.

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В ближайшие годы одним из основных источников роста нагрузки должны стать беспилотные системы и транспорт. Им потребуется стабильная связь, в том числе в районах, где развертывание традиционных наземных сетей затруднено.

По оценке «Космической связи», запланированных российских спутниковых группировок должно хватить, чтобы к 2030 году закрыть внутренние потребности страны. Однако на этом развитие инфраструктуры останавливаться не должно: к 2035 году пропускную способность и возможности спутниковых систем потребуется наращивать дальше.

Одновременно значительно увеличится потребление интернет-трафика. В России к 2030 году оно, как ожидается, вырастет в 2,5 раза. В мире рост будет еще заметнее — примерно в четыре раза.

Отдельным драйвером останется потоковое видео. Прогнозируется увеличение глобального трафика стриминговых сервисов примерно втрое (в России — в два раза).