«Т-Банк» запустил оплату мобильной связи у 37 зарубежных операторов

«Т-Банк» добавил в приложение возможность пополнять счета мобильных операторов сразу в 10 странах. Сервис охватывает 37 крупнейших провайдеров из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. По данным банка, это около 90% операторов на этих рынках.

Пополнить баланс можно в рублях без комиссии. Система автоматически переводит платеж в валюту страны, где работает оператор, а деньги обычно поступают на счет в течение нескольких минут. Итоговую сумму зачисления можно проверить в приложении или на сайте оператора.

Для оплаты пользователю нужно открыть в приложении «Платежи», выбрать раздел «Мобильная связь», затем страну и оператора, после чего указать номер телефона и сумму. Сервис доступен на всех версиях приложения, за исключением отдельных ограничений для операторов Азербайджана: на Android требуется версия от 7.13, на iOS — от 7.9.

По данным «Т-Банка», во время тестирования новой возможностью воспользовались более 200 тыс. клиентов. Банк намерен продолжить расширять список зарубежных операторов.