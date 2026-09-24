Скидка 30% на мобильную связь и кешбэк до 13%: Т2 запустил «Т2 Карту» во всех регионах

Бонусы можно конвертировать в рубли и тратить на любые покупки

Российский оператор Т2 расширил собственный платежный сервис «Т2 Карта» на все регионы своего присутствия — ранее продукт был доступен только в 11 регионах.

«Т2 Карта» представляет собой виртуальную карту платежной системы «Мир» и электронный кошелек. С ее помощью можно оплачивать покупки, совершать переводы через Систему быстрых платежей и оплачивать услуги самого оператора. Техническим партнером проекта выступает финтех-компания Paygine.

При оплате тарифа с помощью «Т2 Карты» абонент получает скидку 30% на мобильную связь Т2. Кроме того, действует программа лояльности с начислением бонусных рублей по ставке до 13% годовых. Накопленные бонусы можно конвертировать в обычные рубли и использовать не только для оплаты услуг оператора, но и для других покупок.

Оформить «Т2 Карту» могут совершеннолетние абоненты Т2, являющиеся резидентами России. На одного клиента можно выпустить только одну карту. Максимальный остаток на счете, а также лимиты на покупки и переводы зависят от уровня идентификации владельца.

В Т2 рассматривают платежный сервис как часть развития бизнеса за пределами традиционных телекоммуникационных услуг. По словам директора по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2 Елизаветы Гусевой, оператор стремится объединить мобильную связь и повседневные финансовые операции в одном продукте.

В Paygine отметили, что запуск «Т2 Карты» в 11 регионах позволил протестировать систему перед масштабированием на всю абонентскую базу. Платежная инфраструктура работает по модели BaaS, при которой банковские технологии предоставляются как сервис, поэтому Т2 не требуется самостоятельно получать статус банка для выпуска финансового продукта.