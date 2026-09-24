РЖД испытывают «ВСМ в миниатюре»: первый участок высокоскоростной магистрали проверяют на «Сапсане»

«Российские железные дороги» приступили к испытаниям первого опытного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ). Полигон длиной около 1,5 км находится в Ленинградской области на перегоне Саблино — Тосно. Как рассказали в РЖД, на нём собраны основные элементы верхнего строения пути, которые планируется использовать при строительстве магистрали.

Испытания проводят с помощью «Сапсана», оборудованного 35 дополнительными измерительными системами. Они фиксируют 43 параметра движения поезда, включая показатели, влияющие на плавность хода. За один проход состав собирает до 3 ГБ данных на одном посту. Всего на объектах полигона установлено более 1500 датчиков, часть из них смонтировали внутри земляного полотна ещё на этапе строительства.

Специалисты оценивают нагрузки, вибрации и перемещения конструкций при движении поезда, а также проверяют взаимодействие элементов пути. Отдельно изучаются надёжность и возможность обслуживания инфраструктуры в условиях эксплуатации.

Полученные результаты позволят сопоставить фактические характеристики с расчётными, проверить технологии строительства и эксплуатации и подготовить решения для дальнейшего использования на всей ВСМ. По словам главы РЖД Олега Белозёрова, все элементы полигона произведены в России.