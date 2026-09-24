arXiv привлёк $17,2 млн на 3–5 лет для перехода в независимую некоммерческую организацию

Один из главных открытых архивов научных работ — arXiv — получил многолетнее финансирование на сумму $17,2 млн от трёх филантропических организаций: Simons Foundation International, Siegel Family Endowment и XTX Markets. Средства распределены на 3-5 лет и будут направлены на укрепление платформы после перехода в статус независимой некоммерческой организации, который arXiv завершает после 35 лет работы.

Генеральный директор arXiv Пенелопа Льюис заявила, что финансирование ставит организацию на прочную основу и даёт импульс для долгосрочного роста. Три ключевых направления расходования средств включают текущую операционную деятельность и улучшение сервисов для исследователей, а также техническое развитие платформы, в том числе инструменты для работы с контентом, сгенерированным искусственным интеллектом, и организационное укрепление независимой некоммерческой структуры — управление, администрирование, привлечение специалистов.

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Президент Simons Foundation International Дэвид Спергел напомнил, что за три с половиной десятилетия arXiv сделал науку открытой, прозрачной и доступной, а переход к независимости позволит модернизировать системы и обеспечить будущее платформы. Глава филантропического направления XTX Markets Саймон Койл назвал arXiv фундаментом открытой науки, ценность которого растёт на фоне стремительного прогресса ИИ. Старший вице-президент Siegel Family Endowment Джошуа Элдер добавил, что открытый доступ к знаниям критичен как для исследовательской экосистемы, так и для равноправного участия людей в формировании знания.

arXiv, основанный в 1991 году, сегодня обслуживает миллионы пользователей ежегодно и охватывает физику, математику, компьютерные науки, количественную биологию, статистику, электротехнику и экономику. Новые обязательства дополняют действующую модель финансирования, опирающуюся на членские взносы организаций, спонсоров и частные пожертвования.