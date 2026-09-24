Представлена беспроводная GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти — она подключается по Wi-Fi 7

Компания WiCi представила необычную внешнюю видеокарту WiCi One, которой не требуется проводное высокоскоростное подключение к компьютеру. Вместо Thunderbolt, USB4 или OCuLink устройство обменивается данными по Wi-Fi 7. Разработчики ориентируют новинку прежде всего на локальный запуск больших языковых моделей.

Базовая версия WiCi One оснащается GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти и встроенным SSD PCIe 5.0 емкостью 4 ТБ. В дальнейшем компания собирается выпустить вариант с GeForce RTX 5090. Предварительный показ первой модели запланирован на четвертый квартал 2026 года, точная дата начала продаж пока не объявлена.

Чтобы приложения воспринимали WiCi One как обычный графический ускоритель, на компьютере устанавливается специальный драйвер. С точки зрения операционной системы работа напоминает взаимодействие с локальной видеокартой, хотя фактически команды и данные передаются по беспроводной сети.

Главная проблема такого подхода — задержка. Обычные видеокарты постоянно обмениваются большим количеством коротких запросов с процессором, а PCIe выполняет такие операции с задержками менее микросекунды. Wi-Fi значительно медленнее, поэтому простая передача всех запросов по сети сделала бы систему практически непригодной для использования.

WiCi утверждает, что решила проблему на программном уровне. Драйвер использует кэширование, дедупликацию и сжатие данных, а часть запросов обрабатывается локально без передачи по беспроводной сети. Через Wi-Fi отправляется только то, что действительно необходимо передать между компьютером и ускорителем.

Такая архитектура дает WiCi One необычное преимущество: один GPU теоретически смогут использовать сразу несколько устройств. Компания подготовила библиотеки Python для работы с видеокартой в ИИ-приложениях, а также стандартный HTTP API для сетевого доступа. Таким образом, устройство фактически находится между привычной внешней видеокартой и небольшим сетевым сервером с GPU.

Встроенный SSD на 4 ТБ тоже появился не случайно. Современные языковые модели требуют передачи огромных объемов данных, а особенно крупные модели могут использовать SSD при нехватке видеопамяти. Хранение весов непосредственно рядом с GPU позволяет уменьшить количество данных, которые приходится прогонять через Wi-Fi.

Разработчики заявляют и о возможности запуска обычных игр с поддержкой Vulkan и Direct3D. Однако конкретных показателей производительности пока нет, а компания предупреждает, что не все API обязательно будут полностью поддерживаться с первого дня.

Базовая WiCi One с RTX 5060 Ti 16 ГБ и SSD на 4 ТБ оценена в $2600, но для первых покупателей дешевле — $2000. Цена версии с GeForce RTX 5090 пока не объявлена.